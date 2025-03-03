Президента Токаева и Казахстан по случаю начала Рамазана поздравляют лидеры государств

Главу государства поздравили:
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
- Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
- Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
- президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;
- вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум;
- Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн;
- Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
- Наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;
- Султан Омана Хайсам бен Тарик;
- президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
- Король Марокко Мухаммед VI;
- Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа;
- президент Израиля Ицхак Герцог;
- генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха;
- генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие.
Поздравительные телеграммы продолжают поступать.