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Президента Токаева и Казахстан по случаю начала Рамазана поздравляют лидеры государств

АЛМАТЫ, 3 мар — Sputnik. На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан.

Источник: Sputnik.kz

Главу государства поздравили:

  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
  • Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
  • Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
  • президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;
  • вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум;
  • Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн;
  • Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
  • Наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;
  • Султан Омана Хайсам бен Тарик;
  • президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
  • Король Марокко Мухаммед VI;
  • Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа;
  • президент Израиля Ицхак Герцог;
  • генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха;
  • генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

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