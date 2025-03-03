Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова и Великобритания ведут работу по взаимному признанию водительских прав

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Молдова и Великобритания ведут совместную работу по взаимному признанию водительских прав, сообщает Министерство иностранных дел. Как заявили в ведомстве, данный вопрос очень важен для молдавской общины, проживающей в Соединенном королевстве.

Источник: Ministerul Afacerilor Interne

Существенным шагом в этом направлении является запуск британскими властями процесса общественных консультаций, который проходит с 28 февраля по 28 марта.

отметили в МИД

Там также добавили, что консультации являются важным этапом перед принятием решения о признании и конвертации молдавских водительских прав без дополнительного экзамена. Таким образом, обе стороны начали внутренние процедуры обеспечения взаимного признания водительских прав.

Соглашения о взаимном признании водительских прав у Молдовы на сегодняшний день заключены с Израилем, Турцией, Литвой, Италией, Грецией, Испанией и Албанией. Также подписана совместная декларация о намерениях с Германией относительно конвертации водительских удостоверений.