Молдова и Великобритания ведут работу по взаимному признанию водительских прав

Соглашения о взаимном признании водительских прав у Молдовы на сегодняшний день заключены с Израилем, Турцией, Литвой, Италией, Грецией, Испанией и Албанией. Также подписана совместная декларация о намерениях с Германией относительно конвертации водительских удостоверений.