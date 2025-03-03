Молдова и Великобритания ведут работу по взаимному признанию водительских прав

Существенным шагом в этом направлении является запуск британскими властями процесса общественных консультаций, который проходит с 28 февраля по 28 марта.
Там также добавили, что консультации являются важным этапом перед принятием решения о признании и конвертации молдавских водительских прав без дополнительного экзамена. Таким образом, обе стороны начали внутренние процедуры обеспечения взаимного признания водительских прав.
Соглашения о взаимном признании водительских прав у Молдовы на сегодняшний день заключены с Израилем, Турцией, Литвой, Италией, Грецией, Испанией и Албанией. Также подписана совместная декларация о намерениях с Германией относительно конвертации водительских удостоверений.