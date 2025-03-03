РФ в качестве ответной меры закрывает въезд девяти гражданам Японии

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию», — указано в сообщении.
В списке также числятся посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, бывший посол на Украине Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара, глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага, а также президенты компаний IHI Corporation, Isuzu Motors Limited, Prodrone и Cyberdyne.