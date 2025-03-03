Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ в качестве ответной меры закрывает въезд девяти гражданам Японии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия в качестве ответной меры на санкционную политику Японии закрывает въезд девяти гражданам этой страны, включая главу японского МИД Такэси Ивая.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию», — указано в сообщении.

В списке также числятся посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, бывший посол на Украине Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара, глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага, а также президенты компаний IHI Corporation, Isuzu Motors Limited, Prodrone и Cyberdyne.