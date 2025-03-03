Лукашенко сказал, что не видит результата в белорусском футболе

Обращаясь к вновь назначенному министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, что футбол и другие виды спорта должны давать результат, пишет БелТА.
— Вам надо эту волокиту с Шерстневым (Николай Шерстнев, председатель АБФФ. — Ред.) прекратить. Если Шерстнев не способен работать в этой должности, значит, будем искать другого человека, — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что главный показатель — результат.
— Мне много тут говорили, рассказывали, но я не вижу в футболе пока результата, — отметил президент Беларуси.
Коснулся он и ситуации в других видах.
— Не горят и другие виды спорта, отдельные, кроме там 5−6 видов. Но я хочу, чтобы понимали, что нужен результат везде, — сказал Лукашенко.
Еще Александр Лукашенко предложил обновить налоговую систему.
Кроме того сообщили, что Лукашенко назначит министров в АПК, промышленности, строительстве и ЖКХ 4 марта.
Также Минтруда сказало, как безработным белорусам получить от государства 4924 рубля.
Ранее мы писали, что глава МВД сказал про 60 тысяч умных камер по всей Беларуси: «Могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки».