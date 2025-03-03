Британия выступает за отправку войск на Украину, заявил Стармер

«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины — ред.)», — сказал Стармер, выступая в палате общин, трансляция велась на сайте британского парламента.
При этом он отметил, что для успеха таких миссии необходима сильная поддержка США.
Накануне британский премьер заявлял, что Лондон намерен «сделать все возможное», чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Британия готова поддержать гарантии безопасности своими войсками и самолетами в воздухе Украины вместе с другими странами.