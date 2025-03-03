Британия выступает за отправку войск на Украину, заявил Стармер

Накануне британский премьер заявлял, что Лондон намерен «сделать все возможное», чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Британия готова поддержать гарантии безопасности своими войсками и самолетами в воздухе Украины вместе с другими странами.