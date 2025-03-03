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Захарова прокомментировала слова Стармера о вооружении Украины

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова премьер-министра Великобритании Кита Стармера.

Источник: РИА "Новости"

Ранее он заявил, что Лондон продолжит вооружать Украину после установления мира.

«Это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова Мария