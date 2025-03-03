Генерал ВСУ Драпатый подтвердил удар ВС РФ «Искандером» по полигону в Новомосковске

«Каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами. Предполагаю, что правду постараются скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу», — написал он в своем Telegram-канале.