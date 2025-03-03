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Министр Кубраков: МВД Беларуси имеет хорошие отношения с коллегами на Западе

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков сказал о хороших отношения с коллегами на Западе.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сказал, что с коллегами на Западе поддерживаются хорошие отношения, потому что для борьбы с преступностью необходимо взаимодействие, пишет Sputnik.by.

Иван Кубраков подчеркнул во время общения с журналистами, что без взаимодействия и обмена информацией с коллегами, противостоять особенно наркоугрозе и другим видам преступлений невозможно.

— Поэтому у нас сегодня хорошие отношения, мы обмениваемся информацией, — отметил министр. — Они присылают нам, мы информацию предоставляем им, которая позволяет работать, особенно в сфере розыска преступников.

При этом глава МВД заметил, что к белорусским правоохранителям обращаются чаще, чем они сами к зарубежным коллегам, поскольку Беларусь является транзитным государством.

Еще глава МВД сказал про 60 тысяч умных камер по всей Беларуси: «Могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки».

Ранее мы писали, что в Минске спасатели помогли женщине, оказавшейся с внешней стороны балкона пятого этажа.

Кроме того, рассказали, что Минтруда сказало, как безработным белорусам получить от государства 4924 рубля.