Министр Кубраков: МВД Беларуси имеет хорошие отношения с коллегами на Западе

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сказал, что с коллегами на Западе поддерживаются хорошие отношения, потому что для борьбы с преступностью необходимо взаимодействие, пишет Sputnik.by.
Иван Кубраков подчеркнул во время общения с журналистами, что без взаимодействия и обмена информацией с коллегами, противостоять особенно наркоугрозе и другим видам преступлений невозможно.
— Поэтому у нас сегодня хорошие отношения, мы обмениваемся информацией, — отметил министр. — Они присылают нам, мы информацию предоставляем им, которая позволяет работать, особенно в сфере розыска преступников.
При этом глава МВД заметил, что к белорусским правоохранителям обращаются чаще, чем они сами к зарубежным коллегам, поскольку Беларусь является транзитным государством.
Еще глава МВД сказал про 60 тысяч умных камер по всей Беларуси: «Могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки».
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