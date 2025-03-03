Глава МВД Кубраков сказал, что для Беларуси слово «полиция» неприемлемо

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков рассказал, почему в Беларуси работает именно милиция, а не полиция, пишет БелТА.
Глава МВД подчеркнул, что в Беларуси, «где в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель, все прекрасно помнят, что предателями Родины были полицаи».
— И для белорусского народа, партизанского края, где люди пострадали именно от предателей, слово «полиция» просто неприемлемо, — подчеркнул Иван Кубраков.
Кроме того, он напомнил, что около 10 лет назад у людей спрашивали, как они относятся к переименованию правоохранительного ведомства. В результате опроса большинство граждан были против.
Он сообщил, что ветераны Великой Отечественной войны даже вносили предложение, чтобы утвердить название «народная милиция».
Еще глава МВД сказал про 60 тысяч умных камер по всей Беларуси: «Могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки».
Также Кубраков сказал, что МВД Беларуси имеет хорошие отношения с коллегами на Западе.
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