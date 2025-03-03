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Вьентьян и Петербург стали городами-побратимами

Соответствующее соглашение сегодня в Смольном подписали их губернаторы.

Сегодня в Смольном состоялась встреча губернатор Александра Беглова с градоначальником Вьентьяна — столицы Лаосской Народно-Демократической Республики. Главы администраций подписали соглашение о побратимстве и сотрудничестве между двумя городами.

Главное, что нас объединяет, — это крепкая дружба наших стран. Россия и Лаос идут по пути стратегического партнёрства, развивают сотрудничество во многих сферах. Недавняя встреча Президента России с Президентом Вашей Республики стала важным этапом двусторонних отношений.

Администрация Санкт-Петербурга

Также стало известно, что в конце 2025 года в лаосской столице состоится открытие информационного делового центра Северной столицы. Это первый подобный случай в странах АСЕАН. В свою очередь Петербург в памятные для Лаосской Республики дни будет отмечать их особым оформлением элементов городской инфраструктуры.

Стратегическое направление, заданное Президентами наших стран, поможет успешно решить задачи, стоящие перед двумя государствами, городами и народами.

Атсапхангтхонг Сипхандон
губернатор Вьентьяна

Ранее мы сообщали, что Китай впервые со времен пандемии запустил пассажирский рейс до Москвы.