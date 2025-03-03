Вьентьян и Петербург стали городами-побратимами

Также стало известно, что в конце 2025 года в лаосской столице состоится открытие информационного делового центра Северной столицы. Это первый подобный случай в странах АСЕАН. В свою очередь Петербург в памятные для Лаосской Республики дни будет отмечать их особым оформлением элементов городской инфраструктуры.