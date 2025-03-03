Кулеба дал совет, как Европе «вырвать карты» из рук Трампа

Кулеба подчеркнул, что в Европе, в отличие от администрации Трампа, понимают: Украина хочет мира, но не желает «быть уничтоженной» его условиями. По его мнению, президент Владимир Путин «одержим идеей захватить всю Украину», и дело не в том, что она собирается вступить в НАТО — он напомнил, что в альянс вошли еще два соседа России, Финляндия и Норвегия, и Путин не воспринял это столь враждебно.