Эрдоган: без Турции Европе трудно играть роль глобального игрока

«Мы являемся неотъемлемой частью Европы и рассматриваем процесс нашей евроинтеграции как стратегический приоритет. Европе же, в состав которой не включена Турция, как она того заслуживает, становится все труднее продолжать свое существование в качестве глобального игрока», — сказал он во время выступления в Анкаре перед послами по случаю ифтара — ужина-разговения в священный для мусульман месяц поста Рамадан.