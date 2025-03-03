Эрдоган: без Турции Европе трудно играть роль глобального игрока

АНКАРА, 3 марта. /ТАСС/. Роль глобального игрока все труднее дается Европе без Турции в ее рядах. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы являемся неотъемлемой частью Европы и рассматриваем процесс нашей евроинтеграции как стратегический приоритет. Европе же, в состав которой не включена Турция, как она того заслуживает, становится все труднее продолжать свое существование в качестве глобального игрока», — сказал он во время выступления в Анкаре перед послами по случаю ифтара — ужина-разговения в священный для мусульман месяц поста Рамадан.
Эрдоган подчеркнул, что «европейская безопасность без Турции немыслима». В связи с этим, по его словам, в стране «ожидают, что европейские друзья Анкары осознают эту истину и будут продвигать процесс полноправного членства Турции с дальновидных позиций».
Помимо этого, турецкий лидер обратил внимание на рост «в западных государствах с миллионным мусульманским населением исламофобии и расизма на почве культуры». «Совершенно неприемлемо, чтобы отвратительные нападки на нашу священную книгу [Коран] оправдывались свободой самовыражения. Мы продолжим борьбу с исламофобией. Мы ожидаем от вас большей солидарности и более искренней поддержки», — указал он.