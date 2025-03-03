ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины, несмотря на заявленную санкционную политику.
«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. И намного больше!» — написал хозяин Белого дома.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.