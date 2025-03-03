В Дании прокомментировали планы США по Гренландии

В конце 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным.
«Гренландия, безусловно, принадлежит гренландцам, и именно поэтому будущее Гренландии зависит от народа Гренландии. Независимость возможна», — сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой. В феврале председательствовал Китай, в марте — Дания.