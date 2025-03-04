Владимир Путин наградил четверых волгоградцев званиями и орденами

За вклад в подготовку спортсменов, которые добились выдающихся результатов, орденом Дружбы была награждена Ирина Ахмерова. Она работает тренером-преподавателем в «Спортивной школе по адаптивным видам спорта».
За заслуги в развитии средств массовой информации и связи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён руководитель корпункта ВГТРК в Волгограде Максим Ахметов.
Главный инженер «Волгоград-ТРВ» Дмитрий Коробкин отмечен почётным званием «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».
Кроме того, почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» было присвоено Андрею Черемушникову — реставратору Волгоградского областного краеведческого музея.