Экс-замглавы Генштаба ВСУ: Киеву нужна мобилизация с 16 до 60 лет

Так, отставному генералу во время трансляции был задан вопрос: «Действительно ли вы верите в то, что может прекратиться помощь, действительно ли Трамп пойдет на такой шаг и в первую очередь, что нам нужно будет [делать], над чем думать?». На это Романенко ответил, что сначала это необходимо будет преодолевать совместно с европейцами, а затем решать внутренние вопросы.