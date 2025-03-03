Экс-замглавы Генштаба ВСУ: Киеву нужна мобилизация с 16 до 60 лет

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Руководству Украины придется принять несколько мер в случае, если президент США Дональд Трамп решит остановить оказание военной помощи Киеву. Такое мнение выразил генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире YouTube-канала украинского издания «Обозреватель».
По его мнению, в частности, Киев должен будет провести «справедливую мобилизацию» с 16 до 60 лет.
Так, отставному генералу во время трансляции был задан вопрос: «Действительно ли вы верите в то, что может прекратиться помощь, действительно ли Трамп пойдет на такой шаг и в первую очередь, что нам нужно будет [делать], над чем думать?». На это Романенко ответил, что сначала это необходимо будет преодолевать совместно с европейцами, а затем решать внутренние вопросы.
«Принципиально нужно менять ситуацию, то есть реализовывать все для фронта, все для победы, как бы не архаично это звучало, и решать вопросы. Первый — справедливой мобилизации с 16 до 60», — сказал он. Так же, по мнению Романенко, Украине необходимо перевести экономику на военные рельсы и заняться «повышением ответственности граждан». «Повышение ответственности наших граждан по защите нашей родины, этого не делается, складывается очень тяжелое положение по самовольно оставившим части, по дезертирам, по уклонистам», — добавил он.
Газета The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп 3 марта проведет встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить и, возможно, принять меры в отношении Украины. Комплекс мер может включать приостановку или отмену военной помощи Киеву, согласованной при предыдущей администрации США и включающей поставки боеприпасов и боевой техники.
Ранее Романенко заявлял, что из-за сложной военно-политической ситуации в стране властям Украины следует приступить к мобилизации мужчин с 18 лет.
11 февраля Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. В связи с этим многие эксперты выразили мнение, что контракты для привлечения в ВСУ молодых людей, не достигших мобилизационного возраста, — лишь промежуточный этап, после чего в стране объявят мобилизацию 18-летних. Власти Украины уже снижали мобилизационный возраст. До апреля 2024 года призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, а сейчас — от 25. При этом украинская армия хронически испытывает нехватку личного состава.