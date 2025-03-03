Зеленский ответил Трампу словами о стремлении к настоящему миру

«Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность», — написал Зеленкий.
По его словам, Киев работает вместе с США и Европой и «очень надеется» на поддержку США на пути к миру. «Мир нужен как можно скорее», — заключил украинский лидер.
Американский президент Дональд Трамп ранее прокомментировал заявление Зеленского о том, что мирное соглашение с Россией еще «очень, очень далеко». «Это самое худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго это терпеть!» — заявил Трамп.
По его словам, украинский президент не хочет мира, пока у него есть поддержка США, а «Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США».