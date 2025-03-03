Ле Пен предложила провести конференцию по Украине без НАТО и Евросоюза

Глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен выступила с предложением провести конференцию по урегулированию украинского конфликта с участием европейских стран, но без представителей НАТО и Евросоюза.
По ее словам, за столом переговоров должны находиться страны, заинтересованные в стабилизации в регионе, включая Россию, Украину, США, Францию, Турцию, Германию и другие.
Кроме того, политик отметила, что Украине не удастся одержать победу в конфликте без участия НАТО, а этот вариант невозможен. Также Ле Пен заявила, что страны ЕС должны оказывать Киеву поддержку реалистично, без ущерба национальным интересам.
Напомним, ранее сегодня Марин Ле Пен заявила, что возможная отправка военных Франции на Украину, если речь не идет об участии в миротворческих операциях, является безумием.