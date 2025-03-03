Reuters сообщило о возможных планах США ослабить антироссийские санкции

«Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, поскольку президент США Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине», — проинформировали собеседники агентства.
По данным источников, в настоящее время ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.
Пока неясно, какие именно санкции против России администрация Трампа рассмотрит в первую очередь для отмены и что конкретно может потребовать Вашингтон в обмен.
По словам экс-главы Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США Джона Смита, Трамп может издать указ, который позволит администрации начать процесс смягчения некоторых санкций против России, но ему для этого необходимо будет получить одобрение конгресса.
Решение о продлении рестрикций против РФ на год Трамп принял 27 февраля. Отмечалось, что в документе идет речь о рестрикциях, введенных американской стороной в 2014, 2018 и 2022 годах.
При этом 26 февраля Трамп сообщал, что в будущем будет рассмотрена возможность снятия американских санкций с РФ. Он добавил, что на текущий момент таких договоренностей не существует.