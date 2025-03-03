Reuters сообщило о возможных планах США ослабить антироссийские санкции

По данным источников, в настоящее время ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.