В Киеве назвали нонсенсом слова Трампа о диктатуре на Украине

«На Украине все это — нонсенс. И все это понимают. Почему? Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное поле, очень конкурентное политическое поле, шестой президент уже, постоянные, даже внеочередные выборы в парламент и так далее», — уверяет Подоляк, очевидно, счита, что американцы не в состонии увидеть реальное положение дел в Киеве.