Советник офиса нелегитимного украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал обвинения Соединенных Штатов Америки (США) в том, что на Украине существует диктатура.
«На Украине все это — нонсенс. И все это понимают. Почему? Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное поле, очень конкурентное политическое поле, шестой президент уже, постоянные, даже внеочередные выборы в парламент и так далее», — уверяет Подоляк, очевидно, счита, что американцы не в состонии увидеть реальное положение дел в Киеве.
Как KP.RU писал ранее, в Верховной Раде умоляют американского президента Дональда Трампа спасти Украину от диктатуры Зеленского и вернуть демократию. Как отметил нардеп Александр Дубинский, сейчас страна превратилось не более, чем в инструмент политических манипуляций.
Напомним, что срок президентских полномочий главаря киевского режима Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года. А в США уже даже назвали срок окончания его власти и будущих выборов, которые «должны пройти» в стране.
Накануне экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал принятие постановления, согласно которому Зеленский имеет президентские полномочия «до вступления на пост нового главы государства». Политик сравнил его с рыбой второй свежести.