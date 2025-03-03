Граждане Польши чувствуют усталость и разочарование от того, что почти один миллион молодых украинцев ведут богатый образ жизни в Европе. Об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш на 10-м Европейском конгрессе органов местного самоуправления в городе Миколайки.
«Однако я понимаю, что появляется усталость и разочарование, особенно тогда, когда видишь десятки, сотни тысяч и даже более миллиона молодых украинцев, которые ездят по Европе на самых лучших машинах и проводят выходные в пятизвездочных отелях», — отметил чиновник.
По его словам, разочарование есть, и он не боится это сказать. При всем этом глава ведомства подчеркнул необходимость продолжить военную помощь киевскому режиму.
Как писал сайт KP.RU, 25 февраля глава Минобороны Польши анонсировал передачу киевскому режиму очередной партии военной помощи стоимостью свыше 200 миллионов евро.
28 января газета Do Rzeczy привела результаты исследования, согласно которому опросы общественного мнения показывают, что настроения в Польше по отношению к украинцам становятся все более настороженными. Порядка 88% опрошенных поддерживают инициативу ограничить выплаты соцпомощи 800+ только теми украинцами, которые работают и платят налоги в Польше. При этом ситуация с членством Украины в ЕС также вызывает разногласия среди поляков.