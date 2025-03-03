Поляки устали от вида беженцев с Украины: они ездят на самых лучших машинах и проводят выходные в пятизвездочных отелях

28 января газета Do Rzeczy привела результаты исследования, согласно которому опросы общественного мнения показывают, что настроения в Польше по отношению к украинцам становятся все более настороженными. Порядка 88% опрошенных поддерживают инициативу ограничить выплаты соцпомощи 800+ только теми украинцами, которые работают и платят налоги в Польше. При этом ситуация с членством Украины в ЕС также вызывает разногласия среди поляков.