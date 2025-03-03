Белый дом изучает варианты смягчения санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты смягчения санкций против России в рамках переговоров по Украине. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники.
«Соединённые Штаты разрабатывают план по потенциальному смягчению санкций в отношении России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине», — следует из публикации.
По данным агентства, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину США подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров. Соответствующий список официальные лица США обсудят с российскими представителями в рамках широких переговоров.
Уточняется, что в настоящее время ведомства разрабатывают предложения по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.