Трамп: найденный в Белом доме кокаин принадлежал кому-то из семьи Байдена

Найденное вещество подтвердилось как кокаин, и его обнаружение 2 июля 2023 года привело к эвакуации здания. В тот день в резиденции находился сын президента, Хантер Байден, ранее фигурировавший в скандалах, связанных с употреблением наркотиков. Издание New York Post сообщало, что наркотик мог принадлежать кому-то из близкого окружения семьи Байденов, а сам президент, предположительно, знает, кому именно.