В июле 2023 года в Белом доме обнаружили кокаин, который, по данным СМИ, мог принадлежать одному из членов семьи тогдашнего президента США Джо Байдена.
Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил намерение разобраться в этом инциденте, отметив, что произошедшее вызывает серьезные вопросы.
Найденное вещество подтвердилось как кокаин, и его обнаружение 2 июля 2023 года привело к эвакуации здания. В тот день в резиденции находился сын президента, Хантер Байден, ранее фигурировавший в скандалах, связанных с употреблением наркотиков. Издание New York Post сообщало, что наркотик мог принадлежать кому-то из близкого окружения семьи Байденов, а сам президент, предположительно, знает, кому именно.
Ранее врач-психиатр, нарколог Василий Шуров предположил, что Владимир Зеленский мог прямо перед встречей с президентом США Дональдом Трампом употребить наркотики, на это указывает его нервное поведение.