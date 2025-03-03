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Страны ОПЕК+ решили начать наращивать добычу нефти с апреля

План предусматривает поэтапное и гибкое увеличение производства на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Источник: Аргументы и факты

Страны ОПЕК+ подтвердили намерение начать увеличение объемов добычи нефти с 1 апреля 2025 года, о чем говорится в официальном коммюнике альянса.

Ссылаясь на устойчивые рыночные показатели и благоприятные прогнозы, участники организации подтвердили решение, принятое 5 декабря 2024 года, о постепенном восстановлении сокращенных объемов добычи. План предусматривает поэтапное и гибкое увеличение производства на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Помимо этого, ОАЭ, в соответствии с ранее утвержденными планами, увеличат добычу на 300 тысяч баррелей в сутки в период с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года в рамках установленной квоты ОПЕК+.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак поручил Министерству энергетики, «Транснефти» и другим компаниям изучить причины снижения прокачки нефти по трубопроводам.