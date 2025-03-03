Эрдоган: разрешение кризиса на Украине невозможно без участия РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо участие как Киева, так и Москвы.
Выступая перед послами на традиционном ужине ифтар в рамках Рамадана, он подчеркнул, что Анкара, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины, считает невозможным найти решение без учета позиций обеих сторон. По словам Эрдогана, Турция в течение трех лет конфликта предпринимала усилия для поиска выхода из кризиса, избегая обострения ситуации.
Он напомнил о роли Турции в организации стамбульских переговоров, черноморской зерновой инициативы и обмена пленными, что, по его мнению, доказывает возможность переговоров и компромиссов даже в условиях боевых действий. Эрдоган подчеркнул, что любые инициативы, исключающие одну из сторон, не приведут к результату, и текущие события лишь подтверждают эту точку зрения. Он также отметил, что достижение устойчивого мира возможно только через справедливые переговоры, в которых учитываются интересы всех участников конфликта.
Турция, по его словам, готова предоставить площадку для переговоров и оказать поддержку в процессе урегулирования.
Ранее в Белом доме подчеркнули, что «терпение и кошельки руководства Соединённых Штатов не безгранично», Украине пора начать мирные переговоры.