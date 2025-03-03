Эрдоган: разрешение кризиса на Украине невозможно без участия РФ и Украины

Он напомнил о роли Турции в организации стамбульских переговоров, черноморской зерновой инициативы и обмена пленными, что, по его мнению, доказывает возможность переговоров и компромиссов даже в условиях боевых действий. Эрдоган подчеркнул, что любые инициативы, исключающие одну из сторон, не приведут к результату, и текущие события лишь подтверждают эту точку зрения. Он также отметил, что достижение устойчивого мира возможно только через справедливые переговоры, в которых учитываются интересы всех участников конфликта.