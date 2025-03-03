«Я не хочу, чтобы это продолжалось ещё годы»: Трамп выдал очередную «базу» по Украине

«Я не хочу, чтобы это продолжалось ещё годы и годы», — сказал он.
В ответ на последние заявления Владимира Зеленского Трамп заявил, что главе киевского режима стоит проявить больше благодарности.
«Потому что эта страна [США] поддерживала его в любой ситуации», — уверен республиканец.
Говоря о возможном соглашении между Вашингтоном и Киевом по вопросу добычи полезных ископаемых, глава Белого дома выразил уверенность, что сделка ещё не потеряла силу. По его словам, это выгодное соглашение для Америки, несмотря на некоторые сложности.
Ранее Трамп назвал слова Зеленского о нескором прекращении конфликта на Украине его худшим заявлением. Так он отреагировал на новость, в которой глава киевского режима утверждает, якобы сделка с Россией ещё «очень-очень далеко».