«Я не хочу, чтобы это продолжалось ещё годы»: Трамп выдал очередную «базу» по Украине

Президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений по украинскому конфликту, выступая в Белом доме. По словам политика, Соединённые Штаты заинтересованы в скорейшем завершении кризиса, как и Россия. Однако некоторые выступают против этого сценария — они не задержатся на своих постах надолго, уверен американский лидер.