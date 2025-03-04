WSJ рассказала о планах США по заморозке поставок оружия Киеву

Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника из администрации президента США Дональда Трампа сообщала, что Трамп в понедельник встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. По словам чиновника, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.
«Администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия на Украину и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из американских арсеналов. Эти шаги ставят под угрозу способность Киева вести боевые действия в критический момент», — говорится в сообщении Wall Street Journal.
Как отмечает издание, ключевым инструментом Пентагона для вооружения Украины на протяжении конфликта было полномочие президента США давать разрешение на передачу оружия напрямую из арсеналов вооруженных сил. При этом, по словам другого осведомленного источника, на планируемом в понедельник совещании Белого дома может быть поднят вопрос о прекращении поставок вооружений из американских арсеналов.
По утверждениям действующих чиновников, госсекретарь США Марко Рубио недавно подписал документ об исключении Украины из правила о прекращении Трампом выделения иностранной помощи, однако глава офиса иностранной помощи при госдепе Питер Марокко не направил в Пентагон письмо, разрешающее поступление помощи в Киев.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.