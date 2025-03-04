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Подоляк отказался считать Украину диктаторским государством

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, якобы на Украине нет никакой диктатуры. По словам политика, границы страны остаются «открытыми», а выборы проводятся регулярно. С такими аргументами он выступил в эфире украинского телемарафона, комментируя обвинения со стороны президента США Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

«Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное поле, очень конкурентное политическое поле, шестой президент уже, постоянные, даже внеочередные выборы в парламент и так далее», — произнёс Подоляк.

При этом советник офиса запамятовал, что с февраля 2022 года Украину официально запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, а президентские выборы в стране должны были состояться ещё в 2024 году.

Напомним, что Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором из-за его низких рейтингов и отсутствия выборов на Украине. В России лишь подтвердили слова американского лидера.