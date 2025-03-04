«Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное поле, очень конкурентное политическое поле, шестой президент уже, постоянные, даже внеочередные выборы в парламент и так далее», — произнёс Подоляк.
При этом советник офиса запамятовал, что с февраля 2022 года Украину официально запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, а президентские выборы в стране должны были состояться ещё в 2024 году.
Напомним, что Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором из-за его низких рейтингов и отсутствия выборов на Украине. В России лишь подтвердили слова американского лидера.