Трамп: РФ стремится к сделке по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация стремится к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта.
Он отметил, что «тот, кто выступает против, может и не задержаться надолго».
Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации в Вашингтоне.
«Полагаю, все должны собраться в одной комнате, так сказать, и нам следует договориться, причём сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть такой уж сложной сделкой. Её можно заключить очень быстро», — сказал он.
Трамп добавил, что «танго танцуют двое».
«Я верю, что народ Украины определённо хочет заключить сделку. Они перенесли больше страданий, чем кто-либо другой», — также заявил Трамп.
Ранее Трамп рассказал, что сделка, касающаяся украинских ресурсов, «ещё не мертва».