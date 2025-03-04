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Трамп: РФ стремится к сделке по Украине

По словам Трампа, «танго танцуют двое».

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация стремится к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта.

Он отметил, что «тот, кто выступает против, может и не задержаться надолго».

Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации в Вашингтоне.

«Полагаю, все должны собраться в одной комнате, так сказать, и нам следует договориться, причём сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть такой уж сложной сделкой. Её можно заключить очень быстро», — сказал он.

Трамп добавил, что «танго танцуют двое».

«Я верю, что народ Украины определённо хочет заключить сделку. Они перенесли больше страданий, чем кто-либо другой», — также заявил Трамп.

Ранее Трамп рассказал, что сделка, касающаяся украинских ресурсов, «ещё не мертва».

Трамп Дональд