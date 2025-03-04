Захарова назвала позором необходимость извиняться в Молдавии за «Катюшу»

В завершение, дипломат добавила, что «Катюша» — это не просто песня, а символ борьбы за жизнь и свободу, под которую погибли многие люди. Она призвала тех, кто требует извинений за исполнение этой песни, задуматься о ее значении и о тех, кто боролся за свободу, в том числе за свободу тех, кто сегодня извиняется.