«Вы в своем уме?»: Захарова резко высказалась по поводу скандала с песней «Катюша» в Молдавии

«Тем же, кто запрещает “Катюшу”, хочется сказать: под эту песню люди погибали, боролись за жизнь и свободу от коричневой чумы. В том числе за жизнь и свободу тех, кто сегодня извиняется, и тех, кто требует извиниться», — резюмировала дипломат.