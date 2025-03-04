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«Вы в своем уме?»: Захарова резко высказалась по поводу скандала с песней «Катюша» в Молдавии

Захарова раскритиковала требования извиниться за песню «Катюша» в Молдавии.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на скандал на традиционном музыкальном фестивале «Мэрцишор» в Молдавии. На фестивале от музыкального коллектива из Израиля, исполнившего на иврите знаменитую песню военных лет «Катюша», потребовали публичных извинений за якобы нанесенное зрителям оскорбление и «российскую пропаганду».

«Те, кто требовал этих извинений, вы в своём уме?», — написала Захарова в Telegram-канале, подчеркнув, что песня Матвея Блантера «Катюша» стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом.

«Тем же, кто запрещает “Катюшу”, хочется сказать: под эту песню люди погибали, боролись за жизнь и свободу от коричневой чумы. В том числе за жизнь и свободу тех, кто сегодня извиняется, и тех, кто требует извиниться», — резюмировала дипломат.

Напомним, борьба с «российской пропагандой» в Молдове началась еще в 2018 году, когда власти этой страны приняли соответствующий закон. Подробности здесь на KP.RU.