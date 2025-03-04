Новости СВО. Армия России штурмует Часов Яр, ФАБ-1500 достала боевиков ВСУ в Гуляйполе, Зеленского продолжают бить, 4 марта

У Европы появился свой «мирный план». Его согласовали в Лондоне. Он включает в себя военную поддержку, участие Киева во всех переговорах по достижению мира, Европа будет пытаться сдерживать Россию и создаст коалицию из тех, кто будет готов в будущем оборонять Украину. Responsible Statecraft приходит к выводу, что если этот план будет утверждён, то Европа ещё больше попадёт в зависимость от США. Дело в том, что без поддержки Вашингтона европейские войска неспособны вести боевые действия. Да и сама возможность введения иностранных армий на Украину неприемлема для Москвы. Включение этого пункта может говорить только об одном — Европа намеренно срывает мирные переговоры.