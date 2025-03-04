Экстренный саммит в Брюсселе: Европа хочет завалить Украину деньгами, но подавится сама

Последнее тем более актуально, учитывая то, что они готовятся к войне с Россией (об этом прямо в конце прошлого года говорил генсек НАТО Марк Рютте), на участие США в которой надежды у них немного: в последнее время всё больше в западных СМИ говорят о конце НАТО, и это для многих уже не выглядит как нечто невозможное. Надо полагать, такая война была бы выгодна Америке, как выгодны ей были предыдущие мировые войны, в которых она оказывалась главным выгодоприобретателем, да и Трампу явно хотелось бы пересобрать Европу, и в его концепции будущего явно нет места НАТО и ЕС в нынешнем виде.