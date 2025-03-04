«Полторы курицы»: Экс-министр Пехоциньский назвал аргумент в переговорах Польши с США

Польша обладает серьезным аргументом в переговорах с Соединенными Штатами, и политики не должны забывать об этом действенном рычаге. Такое заявление сделал бывший глава польского министерства экономики Януш Пехоциньский. Экс-министр говорил о количестве кур-несушек на душу населения, заявив, что в США на одного человека приходится около 1,25 курицы, а в Польше — почти полторы.