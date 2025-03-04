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«Полторы курицы»: Экс-министр Пехоциньский назвал аргумент в переговорах Польши с США

Бывший министр Пехоциньский указал США на то, что в Польше больше кур.

Источник: Комсомольская правда

Польша обладает серьезным аргументом в переговорах с Соединенными Штатами, и политики не должны забывать об этом действенном рычаге. Такое заявление сделал бывший глава польского министерства экономики Януш Пехоциньский. Экс-министр говорил о количестве кур-несушек на душу населения, заявив, что в США на одного человека приходится около 1,25 курицы, а в Польше — почти полторы.

«Наши политики не должны забывать об этом в своих переговорах в США», — написал Пехоциньский в социальной сети Х.

Напомним, одним из последствий распространения вируса птичьего гриппа в США стала нехватка куриных яиц. В ряде регионов цены на яйца выросли более чем в три раза, с двух до семи долларов, также сообщалось, что из-за национальной нехватки яиц устанавливается норма их продажи — упаковка в одни руки.

Также сообщалось, что из-за дефицита яиц отчаявшиеся американцы перед Пасхой присматриваются к имитациям яиц из пластика и гипса.