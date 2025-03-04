Экс-конгрессмен Пол призвал США выйти из НАТО

Пол отметил недавнее заявление Илона Маска, который поддержал идею выхода США из альянса. По его словам, в последние месяцы стало особенно очевидно, что НАТО отошла от приоритетов Вашингтона. Он подчеркнул, что, несмотря на покрытие США 70% бюджета организации, союзники по блоку зачастую действуют вразрез с американскими интересами. В частности, он указал, что в то время как президент Дональд Трамп пытается предотвратить эскалацию конфликта с Россией, партнеры по НАТО придерживаются иной стратегии.