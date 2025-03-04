Экс-конгрессмен Пол призвал США выйти из НАТО

Бывший конгрессмен США от штата Техас Рон Пол выразил мнение, что членство страны в НАТО не соответствует ее национальным интересам. Эту позицию он изложил в авторской колонке, опубликованной на своем сайте.
Пол отметил недавнее заявление Илона Маска, который поддержал идею выхода США из альянса. По его словам, в последние месяцы стало особенно очевидно, что НАТО отошла от приоритетов Вашингтона. Он подчеркнул, что, несмотря на покрытие США 70% бюджета организации, союзники по блоку зачастую действуют вразрез с американскими интересами. В частности, он указал, что в то время как президент Дональд Трамп пытается предотвратить эскалацию конфликта с Россией, партнеры по НАТО придерживаются иной стратегии.
Пол также обратил внимание на обеспокоенность членов альянса после переговоров Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, а также американо-российских встреч в Эр-Рияде. По его словам, реакцией на эти события стала неформальная встреча представителей НАТО в Париже, где обсуждалась ситуация на Украине. Он расценил этот шаг как попытку продолжить прежний курс, несмотря на его неэффективность, и выразил мнение, что США подверглись критике за стремление изменить подход.
По мнению экс-конгрессмена, у США сейчас есть шанс дистанцироваться от затратных и вредных международных альянсов, начав этот процесс с выхода из НАТО. Он напомнил, что Трамп не раз критиковал организацию и еще до своего президентства угрожал выходом США, если европейские страны не возьмут на себя большую долю финансовых обязательств по собственной безопасности.
Ранее сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что Трамп не сможет вывести США из НАТО без одобрения сенаторов.