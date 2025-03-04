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Захарова раскритиковала требования извиниться за песню «Катюша» в Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала требования администрации Национальной филармонии Молдавии извиниться израильским исполнителям, спевшим песню «Катюша» на иврите.

Источник: РИА "Новости"

«Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты… извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом? Чего ещё ждать от румынского правительства Молдавии?» — задалась вопросом российский дипломат.

Израильские исполнители клезмерской музыки Klezmer Band Moldova, уроженцы Молдавии спели 2 марта на фестивале «Мэрцишор» в Кишинёве песню «Катюша» на иврите. Администрация филармонии, в свою очередь, сочла неуместным исполнение «Катюши», назвав её «композицией из советско-военного репертуара», и заявила, что «сожалеет об инциденте».

Ранее сообщалось, что на Украине намерены блокировать российскую музыку. Этим займётся Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

В марте прошлого года российские и сербские болельщики вместе пели «Катюшу» на матче Россия — Сербия.

Захарова Мария