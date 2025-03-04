Захарова раскритиковала требования извиниться за песню «Катюша» в Молдавии

«Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты… извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом? Чего ещё ждать от румынского правительства Молдавии?» — задалась вопросом российский дипломат.