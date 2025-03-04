В США анонсировали подписание сорванной сделки с Украиной

«Мы на 100 процентов вернем этот поезд на рельсы. Данное соглашение по минеральным ресурсам будет подписано в короткие сроки, приведя к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной», — указал он по итогам беседы с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.