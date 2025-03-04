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В США анонсировали подписание сорванной сделки с Украиной

Сделка по ресурсам между Соединенными Штатами Америки и Украиной скоро будет подписана, анонсировал конгрессмен Брайан Фицпатрик. Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

Источник: AP 2024

«Мы на 100 процентов вернем этот поезд на рельсы. Данное соглашение по минеральным ресурсам будет подписано в короткие сроки, приведя к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной», — указал он по итогам беседы с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность подписания сделки по ресурсам с Киевом. Он также заявил, что затронет данную тему в своей речи 4 марта.

До этого советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что переговоры США и Украины по природным ресурсам вновь начнутся, если украинский президент Владимир Зеленский изменит свою позицию.