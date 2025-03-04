Конгрессмен Фицпатрик: США и Украина скоро подпишут сорванную сделку

Конгрессмен подчеркнул, что их разговор был продуктивным и продолжительным, проходил в формате «один на один». Он выразил уверенность в том, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки, что позволит вернуть сотрудничество на правильный путь. Фицпатрик также отметил важность активизации Европы в этом процессе, добавив, что у европейских стран есть полномочия для внесения своего вклада.