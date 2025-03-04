Конгрессмен Фицпатрик: США и Украина скоро подпишут сорванную сделку

Соглашение о минеральных ресурсах между США и Украиной будет подписано в ближайшее время, что, по словам американского конгрессмена Брайана Фицпатрика, окажет значительное влияние на безопасность Киева. Об этом конгрессмен сообщил в соцсети X*.
Он отметил, что это соглашение станет основой для долгосрочного экономического партнерства между двумя странами и приведет к усилению поддержки Украины в сфере безопасности. Фицпатрик сделал эти заявления после беседы с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Конгрессмен подчеркнул, что их разговор был продуктивным и продолжительным, проходил в формате «один на один». Он выразил уверенность в том, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки, что позволит вернуть сотрудничество на правильный путь. Фицпатрик также отметил важность активизации Европы в этом процессе, добавив, что у европейских стран есть полномочия для внесения своего вклада.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что сделка, касающаяся украинских ресурсов, «ещё не мертва». Трамп пообещал затронуть данную тему во вторник в своей речи на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.