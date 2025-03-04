В США раскрыли судьбу сделки по редкоземельным металлам

Ранее URA.RU сообщало, что Украина готова подписать соглашение с США о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов, несмотря на недавние разногласия. Зеленский заявил, что соглашение будет подписано, как только все стороны придут к консенсусу. В конце февраля Зеленский посетил США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, целью которых было подписание соглашения о разработке редкоземельных металлов и укрепление двусторонних отношений, однако встреча обернулась публичным обменом претензиями.