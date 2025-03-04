Трамп вдвое увеличил импортные пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп увеличил вдвое импортные пошлины на товары из КНР. Теперь они будут составлять 20 процентов, следует из опубликованного на сайте Белого дома указа американского лидера.
«Признавая тот факт, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, настоящим вносится поправка в раздел 2 (a) исполнительного указа 14195 путем удаления слов “10 процентов” и добавления вместо них слов “20 процентов”», — сказано в документе.
Там же указано, что Вашингтон считает «необычайной и чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов «неспособность» Пекина сдержать поток синтетических опиоидов, который идет из Китая в США.
Ранее Трамп ввел импортные пошлины в отношении КНР на общую сумму 600 миллиардов долларов. Таким образом Трамп поставил своеобразный рекорд: ни при одном другом американском лидере столь весомых пошлин на ввоз китайских товаров не применялось.
Почему тарифы Трампа на китайский импорт негативно скажутся на Европе, читайте здесь на KP.RU.