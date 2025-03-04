Трамп вдвое увеличил импортные пошлины на товары из Китая

«Признавая тот факт, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, настоящим вносится поправка в раздел 2 (a) исполнительного указа 14195 путем удаления слов “10 процентов” и добавления вместо них слов “20 процентов”», — сказано в документе.