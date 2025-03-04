«Я ничего им [русским] не дал, кроме санкций и горя. Я дал Javelin [Украине], а потом они обсуждают, как я близок России», — произнёс президент США, комментируя обвинения в свой адрес со стороны Киева и Европы.
Затем глава Белого дома ещё раз подчеркнул, что его действия никогда не шли на пользу Кремлю.
Между тем стало известно о подготовке администрации американского президента к ослаблению антироссийских санкций. Как сообщают СМИ, это делается для улучшения отношений с Москвой и поиска решений по Украине.