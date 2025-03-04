Депутат Рады Дубинский призвал начать процедуру импичмента Зеленского

Дубинский считает, что это стало следствием некомпетентного управления, ошибочной внешней политики, репрессий против оппозиции и концентрации власти в одних руках. В связи с этим он призвал к срочному созыву внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса о создании специальной следственной комиссии и инициирования сбора подписей депутатов, необходимых для запуска процедуры.