Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский направил официальное обращение спикеру парламента Руслану Стефанчуку с требованием запустить процесс импичмента президента Владимира Зеленского.
По его словам, причиной для такого шага стал дипломатический провал украинского лидера в Белом доме, из-за которого страна лишилась безусловной поддержки США.
Дубинский считает, что это стало следствием некомпетентного управления, ошибочной внешней политики, репрессий против оппозиции и концентрации власти в одних руках. В связи с этим он призвал к срочному созыву внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса о создании специальной следственной комиссии и инициирования сбора подписей депутатов, необходимых для запуска процедуры.
Депутат выразил сомнение, что руководство Верховной рады вынесет этот вопрос на голосование, опасаясь разрушения правящей коалиции. Однако он подчеркнул, что скрыть кризис не удастся, и заявил, что импичмент Зеленского — это необходимость, которая диктуется текущей ситуацией.
Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что мир на Украине возможен только после ухода Владимира Зеленского.