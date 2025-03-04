Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая

В опубликованном документе подчеркивается, что Китай не предпринял достаточных мер для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, что, по мнению американской администрации, представляет собой значительную угрозу для национальной безопасности и экономики страны. Трамп отметил, что поток синтетических опиоидов, таких как фентанил, из Китая в США требует более решительных действий со стороны Пекина.