Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на китайские товары с 10% до 20%. Это решение было принято в ответ на обвинения в адрес Китая в недостаточной борьбе с наркотрафиком, который негативно сказывается на ситуации в США.
В соответствующем указе Трамп указал на необходимость изменения условий, касающихся пошлин, чтобы отразить серьезность проблемы.
В опубликованном документе подчеркивается, что Китай не предпринял достаточных мер для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, что, по мнению американской администрации, представляет собой значительную угрозу для национальной безопасности и экономики страны. Трамп отметил, что поток синтетических опиоидов, таких как фентанил, из Китая в США требует более решительных действий со стороны Пекина.
Таким образом, новое решение о повышении пошлин является частью более широкой стратегии США по борьбе с наркотиками и отражает растущее недовольство американских властей по поводу действий Китая в этой сфере. Трамп акцентировал внимание на том, что необходимо принимать меры для защиты здоровья и безопасности граждан США.
Ранее Трамп подтвердил, что намерен с 4 марта ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. При этом он отметил, что наркотики по-прежнему поступают в Соединённые Штаты из этих стран «в огромном и недопустимом количестве».