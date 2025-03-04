Заявление Зеленского об отказе от уступок, в том числе территориальных, ради прекращения конфликта на Украине, является проявлением скудоумия, заявил Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что Зеленский бросил украинцев, в том числе насильно мобилизованных, на убой. Каждый день «промедления» стоит Киеву новых жизней.
«Отказываясь от мирных переговоров, Зеленский продолжает демонстрировать своё скудоумие, которое он лично воспринимает как кураж», — сказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов в беседе с РИА Новости.
Кроме того, Рогов выразил мнение, что Зеленский своим поведением показывает всему миру, что жаждет развязывания третьего мирового конфликта.
Ранее руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов (DOGE) Илон Маск заявил, что Зеленский хочет «вечного» продолжения конфликта на Украине.