МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более 120 тысяч долларов на финансирование кампании по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, потенциально способствуя победе президента Майи Санду во втором туре, следует из анализа РИА Новости базы общедоступных программ USAID.

Согласно данным с сайта правительства США USAspending.gov, который отслеживает федеральные расходы, в 2024 году USAID выделило грант в размере 124,2 тысячи долларов молдавской неправительственной организации Klumea в рамках своей инициативы по повышению устойчивости Молдавии.

По мере приближения второго тура выборов президента кампания была особо активна среди молдавской диаспоры в Италии, Румынии и Великобритании, используя социальные сети, мероприятия и прочие усилия для привлечения избирателей на участки для голосования. Кроме того, НПО мобилизовывала избирателей не только на президентские выборы, но и референдум по вступлению в ЕС, продвигая вступление в блок как конституционную цель.