USAID потратило более 120 тысяч долларов на выборы в Молдавии

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более 120 тысяч долларов на финансирование кампании по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, потенциально способствуя победе президента Майи Санду во втором туре, следует из анализа РИА Новости базы общедоступных программ USAID.
Согласно данным с сайта правительства США USAspending.gov, который отслеживает федеральные расходы, в 2024 году USAID выделило грант в размере 124,2 тысячи долларов молдавской неправительственной организации Klumea в рамках своей инициативы по повышению устойчивости Молдавии.
В описании гранта уточнялось, что финансирование направлено на «увеличение и укрепление поддержки среди молдаван европейской интеграции страны».
Когда на прошлой неделе местные СМИ сообщили о финансовой поддержке их кампании со стороны USAID, Klumea в серии постов в социальных сетях преуменьшила значимость американского финансирования. Однако организация признала, что грант USAID профинансировал шесть политических фестивалей с мая по сентябрь 2024 года.
Третьего ноября 2024 года в Молдавии прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%.