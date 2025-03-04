Песков: конкретных договоренностей по визиту Путина в Турцию пока нет

На данный момент отсутствуют конкретные договоренности относительно визита президента России Владимира Путина в Турцию, хотя обе стороны продолжают обмениваться приглашениями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. Он отметил, что диалог между странами продолжается активно на всех уровнях.
Песков также упомянул о недавнем успешном визите председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Турцию, который способствовал укреплению связей между государствами. По его словам, продуктивные контакты продолжаются на уровне министров иностранных дел.
Несмотря на отсутствие четких договоренностей о встрече на высшем уровне, Песков подтвердил, что приглашения остаются в силе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приглашал Путина посетить Турцию, в то время как российская сторона также выразила готовность принять турецкого лидера.
Ранее сообщалось, что Песков не согласился с тем, что в отношениях РФ и Турции возникло охлаждение.