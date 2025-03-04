Песков: конкретных договоренностей по визиту Путина в Турцию пока нет

На данный момент отсутствуют конкретные договоренности относительно визита президента России Владимира Путина в Турцию, хотя обе стороны продолжают обмениваться приглашениями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. Он отметил, что диалог между странами продолжается активно на всех уровнях.