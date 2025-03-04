Белый дом: Зеленский «укусил руку, которая его кормит»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины фактически «укусил руку, которая его кормит», вступив в словесную перепалку с американским лидером Дональдом Трампом.
По её словам, жители США всё больше устают от финансирования военного конфликта на Украине, особенно на фоне нежелания Зеленского искать пути для развития страны и выхода из кризиса.
Ранее сообщалось, что американские власти исключают возможность прогресса в подписании с Украиной сделки по добыче полезных ископаемых, пока украинский лидер Владимир Зеленский не принесет извинений на камеру за свое поведение во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.