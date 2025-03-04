Белый дом: Зеленский «укусил руку, которая его кормит»

Ранее сообщалось, что американские власти исключают возможность прогресса в подписании с Украиной сделки по добыче полезных ископаемых, пока украинский лидер Владимир Зеленский не принесет извинений на камеру за свое поведение во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.