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Белый дом: Зеленский «укусил руку, которая его кормит»

Как утверждается, американский народ устал платить за продолжение конфликта на Украине.
Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины фактически «укусил руку, которая его кормит», вступив в словесную перепалку с американским лидером Дональдом Трампом.

По её словам, жители США всё больше устают от финансирования военного конфликта на Украине, особенно на фоне нежелания Зеленского искать пути для развития страны и выхода из кризиса.

Ранее сообщалось, что американские власти исключают возможность прогресса в подписании с Украиной сделки по добыче полезных ископаемых, пока украинский лидер Владимир Зеленский не принесет извинений на камеру за свое поведение во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.