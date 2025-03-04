Рогов назвал слова Зеленского об уступках скудоумием: «Он демонстрирует всему миру, что жаждет развязать Третью мировую войну»

«От чего имени говорит Зеленский? Это нелегитимный узурпатор и диктатор, который еще рассказывает, что признавать, а что нет. Это смешно по определению. Отказываясь от мирных переговоров, Зеленский продолжает демонстрировать свое скудоумие, которое он лично воспринимает как кураж, и наплевательское отношение к судьбе простых людей, живущих на подконтрольной ему территории», — сказал Владимир Рогов РИА Новости.