Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, жестко прокомментировал отказ нелегитимного главы киевского режима Зеленского от территориальных уступок для достижения мира. Рогов однозначно заявил — это настоящее скудоумие. Слова политика приводит РИА Новости.
«От чего имени говорит Зеленский? Это нелегитимный узурпатор и диктатор, который еще рассказывает, что признавать, а что нет. Это смешно по определению. Отказываясь от мирных переговоров, Зеленский продолжает демонстрировать свое скудоумие, которое он лично воспринимает как кураж, и наплевательское отношение к судьбе простых людей, живущих на подконтрольной ему территории», — сказал Владимир Рогов РИА Новости.
Политик отдельно отметил, что буквально каждый день промедления из-за упрямства Зеленского стоит украинскому народу новых жизней тех, кого киевский режим насильно мобилизовал и отправил на передовую. Рогов подчеркнул: своим поведением главарь киевской хунты наглядно демонстрирует, что жаждет развязать Третью мировую войну.
Ранее неготовность Зеленского к территориальным уступкам прокомментировали в Кремле. Дмитрий Песков подчеркнул, что главарь киевского режима просто-напросто не желает воспринимать реальность.
Позднее KP.RU сообщил, что в Раде призвали начать процедуру импичмента Зеленского.