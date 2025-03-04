Ивлев подчеркнул, что недавний саммит в Лондоне, который официально назывался поиском путей мирного урегулирования, на самом деле был направлен на продолжение милитаристской политики, что он охарактеризовал как фарс. Саммит, состоявшийся 2 марта, собрал лидеров европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и вопросов европейской безопасности.