Депутат Госдумы от Крыма и генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что поддержка Украины странами Западной Европы в виде военной помощи лишь способствует продолжению конфликта до полного исчерпания человеческих ресурсов Украины.
Он отметил, что европейские государства, продолжая поставки оружия и техники, не заинтересованы в мире, а наоборот, стремятся продолжать военные действия, пока не иссякнут возможности украинской стороны.
Ивлев подчеркнул, что недавний саммит в Лондоне, который официально назывался поиском путей мирного урегулирования, на самом деле был направлен на продолжение милитаристской политики, что он охарактеризовал как фарс. Саммит, состоявшийся 2 марта, собрал лидеров европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и вопросов европейской безопасности.
Ранее политолог Сергей Марков, комментируя заявление европейских лидеров о том, что Киеву необходимо продолжать оказывать военную помощь, заявил, что таким образом ЕС стремится оказать помощь не Украине и украинцам, а украинскому террористическому режиму.