Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что европейские чиновники, обсуждая размещение миротворцев на Украине, действуют нелогично, обсуждая детали реализации до того, как будут определены основные условия сделки.
Ульянов изложил свою точку зрения в Telegram-канале.
По его словам, обычно порядок действий другой: сначала необходимо разработать ключевые параметры соглашения, и лишь затем можно приступать к обсуждению путей его реализации.
Ранее депутат Госдумы от Крыма и генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что поддержка Украины странами Западной Европы в виде военной помощи лишь способствует продолжению конфликта до полного исчерпания человеческих ресурсов Украины.